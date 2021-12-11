قطر – لا حديث في الصحف والمواقع الرياضية المغربية والجزائرية، إلا عن المواجهة المرتقبة، اليوم السبت، بين “أسود الأطلس” و”محاربي الصحراء”، في ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

ويحفل تاريخ مباريات المغرب والجزائر بالندية والإثارة، بالنظر إلى كونها مواجهات بين منتخبين جارين بينهما تنافس رياضي محتدم دائما.

ونستعرض في هذا الرصد تاريخ المواجهات بين المنتخبين العربيين الجارين.

سبق وأن تواجه منتخبا المغرب والجزائر في 34 مناسبة، بين مباريات ودية ورسمية في كافة المسابقات والتصفيات.

ويعد منتخب المغرب صاحب الأفضلية في مباريات الفريقين، بعد أن حقق 14 فوزا مقابل 10 تعادلات، و10 انتصارات للجزائر.

وعلى مستوى المباريات الرسمية، فقد تواجه المغرب والجزائر في 17 مباراة سابقة، حقق خلالها “أسود الأطلس” الفوز في ثماني مناسبات، مقابل سبع انتصارات للجزائر، وتعادلين.

وتعد المواجهة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية هي الأكثر تكرارا بين المغرب والجزائر، وحدثت ست مرات سابقة، وتقاسم فيها المنتخبان الانتصار، لكن “أسود الأطلس” سجلوا تسعة أهداف، مقابل ستة أهداف لصالح “محاربي الصحراء”.

وستكون مباراة اليوم بين المغرب والجزائر، هي الأولى على الإطلاق في تاريخ مواجهات المنتخبين في بطولة كأس العرب.

ولكن سبق وأن تواجه المغرب والجزائر في مناسبة عربية سابقة، وهي دورة الألعاب العربية 1985، حيث تفوق “أسود الأطلس” بنتيجة 1-0.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخبين الجزائري والمغربي يشاركان في بطولة كأس العرب الحالية بالفريق الثاني، لكن النقاط التي سيتحصلون عليها ستضاف لفريقيهما الأول في التصنيف العالمي للمنتخبات، على اعتبار أن البطولة العربية تقام هذه المرة بصورة رسمية تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

المصدر: موقع “غول”