تركيا تشحن دفعة أولى من طائرات بدون طيار صغيرة إلى الهند قبل نهاية 2021

تركيا تشحن دفعة أولى من طائرات بدون طيار صغيرة إلى الهند قبل نهاية 2021

تركيا – أفادت وكالة أنباء “الأناضول” التركية، يوم الجمعة، بأن تركيا تستعد لبدء تصدير طائرات بدون طيار محلية صغيرة إلى الهند، وسيتم تسليم الدفعة الأولى منها قبل نهاية العام.

وقالت وسائل إعلام تركية إن شركة Zyrone Dynamics سترسل 100 طائرة بدون طيار إلى الهند على مراحل في عام 2022.

وأضافت “الأناضول” أن الطائرات المذكورة يمكنها أن تظل في الجو لمدة تصل إلى 80 دقيقة وتبلغ ارتفاع 1.281 كيلومتر، في حين أن الأجهزة المماثلة في البلدان الأخرى يمكن أن تصل إلى ارتفاع 400 متر.

يذكر أنه في أغسطس من هذا العام، سلمت Zyrone Dynamics أكثر من 30 بالمئة من أسهمها إلى الشركة الهندية Indian DCM Shriram Industries، وتم إبرام الصفقة في المعرض الدولي الخامس عشر للصناعات الدفاعية في اسطنبول.

المصدر: وكالات