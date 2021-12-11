ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إن تشكيل لجنة لمتابعة الانتخابات هو نتيجة للعبث الحاصل، مشيراً إلى أن مجلس الدولة من قبل الانتخابات وقبول المترشحين من حوالي أشهر معدودة يحاول حتى قبل أن تفرز هذه الأمور ويتجاهلون خارطة الطريق والرؤيا، طرح الآراء سواء للمبعوث الأممي أو ستيفاني وليامز وحتى لرئيس المفوضية.

دبرز حمّل خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد المبعوث الأممي والمفوضية ومجلس النواب خاصة مسؤولية ما تم الوصول له.

وتابع: “هذا عبثهم السايح سؤل هل بالإمكان أن تنظم الاستفتاء على الدستور قال نعم وأعطى زمن قياسي وتراجع! الآن وبعد خروج المجرم الكبير سيف القذافي خلط الأوراق عليهم ولم يكونوا متوقعين لهذه الدرجة والمؤسف جداً حتى القضاء الذي كنا نراه بعين أخرى! جروه لهذه المهزلة ومن جره هو عقيلة ورئيس المفوضية وأغرقوه في العبث، لم أكن أتصور أن مجرم كحفتر وسيف القذافي القضاء أعطاهم شبه صك براءة وفي المستقبل والجنايات الدولية وفي محكمة الولايات المتحدة التي ورائها عماد الدين المنتصر وعميش وغيرهم ما حدث في قضائنا سيوظفونه ويستخدموه في تبرئتهم من حتى جرائم ضد الليبيين وضد ليبيا. و90% ان الانتخابات ستتأجل، لأن من يقبل المجرمين على رأس الدولة؟”.

وأضاف: “القضاء فرحنا عندما قال إن الطعن سيتاح في كافة ليبيا ولكن تراجعوا في غضون 24 ساعة شيء لا يصدقه وهذا العبث ورائه البرلمان وعقيلة صالح بالدرجة الأولى والمخابرات المصرية والطبخة معروف من ورائها وكذلك رئيس المفوضية ووصلنا لطريق مسدود ولن نصل لانتخابات. الغريب في الأمر أن الحلول واضحة وقالها الليبيين مجتمعين من خلال هيئة تأسيسية اجتمعت وقالت كلمتها في دستور لأنه يحصن البلد وينهي العبث ويقطع على كل المتدخلين في الخارج لا مصر ولا قطر والإمارات ولا تركيا لكن الكل يتجاهل الدستور! إذا كنا سنراجع أنفسنا ونستمع لصوت العقل ونرفع سقف التمنيات ونريد ان نبني دولة الحقيقة لا بد أن يولد دستور ونمشي للاستفتاء أو أن نمشي لانتخابات تشريعية ويرحل مجلس النواب والدولة ويأتي مجلس محدد باختصاصاته! ليس من المعقول تسليم بلد لمجرم دون دستور وهذا لا يعقل”.

واعتبر أنه بامكان القضاء إذا تأجلت الانتخابات أن ينأى بنفسه ويرى بالفعل بحرفية ومهنية ويقول للمسيء أساء وللمحسن أحسنت، معتبراً أن الجميع مع العملية الانتخابية لكن الأفضل أن تسبق الانتخابات النيابية الرئاسية وتكون الرئاسية وفق دستور ليقول الليبيين رأيهم في الدستور بحسب قوله.

كما اختتم حديثه:”القائمة التي أتت بالدبيبة والمنفي ومن معهم ولدت في الـ 75 وليس من مجلس النواب حتى يقيلهم وحجب الثقة عنهم! ممكن يلزموا الدبيبة بتغير الوزراء، إذا ما حصل تأجيل اعتقد سيكون في غضون 3 أشهر أي شهر 2 القادم ولكن وفق قاعدة دستورية سليمة وليس العبث الموجود بمربوعة عقيلة”.