مصر – أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، الدكتور عاصم الجزار، إن العمل في سد جوليوس نيريري الذي تنفذه الشركات المصرية بتنزانيا يشهد تطورا كبيرا.

وأضاف الجزار خلال تصريحات صحفية من تنزانيا، أن “المشروع يشمل ملايين الأطنان من الأعمال الخراسانية وآلاف الأطنان من الحديد وما يقرب من 8 آلاف عامل، منهم أكثر من 6500 عامل تنزاني، وجميعهم يعملون في نفس الوقت، وهذا يعكس قوة الإدارة المصرية للمشروع”.

وتابع الجزار، أن “المشروع له تأثير اقتصادي كبير على المنطقة المحيطة، بجانب تدريب العمال التنزانيين على استخدام المعدات الحديثة التي يروها لأول مرة”.

وأشار إلى أن تجربة بناء السد في تنزانيا تعيد إلى الأذهان استعانة المصريين بالروس قبل 60 سنة لبناء السد العالي، وبعدما اكتسب المصريون الخبرة والمعرفة شرعوا يساعدون دولة إفريقية لبناء سد سيولد كهرباء بمعدلات إنتاجية أكثر من السد العالي.

ويعد سد جوليوس نيريري مشروعا قوميا ينفذ بأيادي مصرية، حيث يصبح هذا السد نموذجا رائدا ورمزا للتعاون والبناء والصداقة بين مصر وتنزانيا وكافة الدول الإفريقية، حسب ما أفاد به وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر.

ويهدف مشروع السد إلى توليد الطاقة الكهرومائية حيث تبلغ سعته التخزينية حوالي 34 مليار متر مكعب.

وتنفذ المشروع شركتا المقاولون العرب والسويدي المصرية، وتبلغ تكلفته حوالي 2.9 مليار دولار.

ويبلغ طول السد حوالي 1025 مترا، وارتفاعه 131 مترا، ويشمل مشروع سد جوليوس نيريري إنشاء 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائى، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسى، لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسي.

كما يشمل السد على مفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي، ومفيض طوارئ، ونفق بطول 703 أمتار لتحويل مياه النهر، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة لمحطة الكهرباء، وكوبرى خرساني دائم، و2 كوبرى مؤقتين على نهر روفيجى.

المصدر: RT