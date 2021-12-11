قطر – يخوض المنتخب المغربي، اليوم السبت، قمة مغاربية-عربية أمام نظيره الجزائري، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر.

ويدخل منتخب المغرب مباراة الجزائر، لتأكيد انطلاقته القوية بمرحلة المجموعات، والتي أنهاها في صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، ودون أن يستقبل أي هدف في المباريات الثلاث أمام فلسطين، الأردن، والسعودية.

ومن جهته، يتطلع منتخب الجزائر للفوز من أجل بلوغ المربع الذهبي لكأس العرب، وأيضا لمعادلة رقم قياسي تاريخي لإيطاليا، صاحبة أطول سلسلة “بلاهزيمة” لمنتخبات العالم (37 مباراة متتالية بدون خسارة).

ومن المتوقع أن يحافظ المدير الفني لمنتخب المغرب، الحسين عموتة، على نفس التشكيلة تقريبا التي خاضت أول مباراتين في دور المجموعات، حيث اكتسح “أسود الأطلس”، فلسطين والأردن بذات النتيجة 4-0.

تشكيلة المغرب المتوقعة أمام الجزائر:

حارس المرمى: أنس الزنيتي.

الدفاع: بدر بانون – محمد الناهيري – محمد الشيبي – سفيان البوفتيني (أشرف داري).

خط الوسط: عبد الإله الحافيظي – وليد الكرتي – يحي جبران.

الهجوم: إسماعيل الحداد – أشرف بنشرقي – وليد أزارو.

في الجانب الآخر، يتوقع أن يقوم المدير الفني لمنتخب الجزائر، مجيد بوقرة، ببعض التغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية لـ”محاربي الصحراء” ضد المغرب، مقارنة بالتشكيلة التي خاضت المواجهة الأخيرة ضد مصر في دور المجموعات.

ويتوقع أن يدخل بوقرة مباراة المغرب بالتشكيلة التالية: مبولحي، بن عيادة، شتي، بدران، توقاي، بن دبكة، ميريزيق، ابراهيمي، بلايلي، سعيود، بونجاح.

المصدر: وكالات