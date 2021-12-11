قطر – ألحق منتخب قطر هزيمة تاريخية بنظيره الإماراتي (5-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، وتأهل بجدارة إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم “قطر 2021”.

وأحرز العنابي القطري خماسيته في الشوط الأول، عبر كل من اللاعبين، أكرم عفيف (د. 6)، والمعز علي (د. 28 و45)، وخوخي بوعلام (د. 36 من ركلة جزاء، وعبد العزيز حاتم (د. 44) من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد “البيت” في مدينة الخور.

وحقق منتخب قطر بذلك أكبر انتصار على نظيره الإماراتي في تاريخ المواجهات بينهما حتى الآن.

ووجه المنتخب القطري بعد هذا الفوز العريض على الأبيض، إنذارا شديدا لطرفي “الديربي المغاربي” المرتقب بين منتخبي المغرب والجزائر، الذي سيقام غدا السبت، على استاد الثمامة في العاصمة الدوحة، حيث ينتظر العنابي الفائز منهما في الدور نصف النهائي للنسخة العاشرة لبطولة كأس العرب لكرة القدم.

المصدر: RT