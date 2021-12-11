السعودية – افادت الجمعية الفلكية بجدة، إنه سيرصد في سماء السعودية والوطن العربي غدا الأحد، وصول المذنب (ليونارد) إلى أقرب مسافة من كوكب الأرض عند حوالي الساعة 04:54 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وأوضحت فلكية جدة عبر “تويتر” و”فيسبوك” أن المذنب “ليونارد” سيكون على مسافة آمنة للغاية تبلغ 34,902,292 مليون كيلومتر من كوكب الأرض.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية، المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن “المذنب يزداد سطوعا ابتداء من حوالي 14 ديسمبر، وسيصبح المذنب (ليونارد) مرئيا في سماء المساء بعد غروب الشمس مباشرة قد يصل لمعانه الظاهري بين 5 و2.6، وعلى الرغم من أن المذنب سيكون قريبا من الأفق في أشد درجات سطوعه”.

وكشف أن القياسات تشير إلى أن “هذا الزائر السماوي يتحرك بسرعة فائقة تبلغ بسرعة 254,412 كيلومتر بالساعة بالنسبة إلى الأرض، وعلى الرغم من سرعته عبر الفضاء الشاسع لنظامنا الشمسي، لا تتوقع رؤية المذنب يتحرك بسرعة عبر السماء”.

المصدر: الجمعية الفلكية بجدة