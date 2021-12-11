ليبيا – جدد سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند تأكيده على دعم الولايات المتحدة لحقوق الإنسان لليبيين من جميع الخلفيات، قائلًا: “لسوء الحظ ،ما زلنا نرى انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل اختطاف منصور عاطي أو حمزة التريكي”.

نورلاند وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أكد بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان أن الليبيون يستحقون الأفضل.

ورأى أن الطريق الأفضل للمضي قدمًا لاحترام حقوق الإنسان لليبيين يشمل إجراء انتخابات حرة ونزيهة تسمح لليبيين باختيار قيادتهم ومحاسبتها على أدائها.