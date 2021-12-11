ليبيا – قام وزير الصحة في حكومة الوحدة علي الزناتي الخميس على رأس وفد من وزارتي الصحة والتعليم الليبيين، بزيارة مجموعة مستشفيات “سان دوناتو” الإيطالية في ميلان.

وبحسب وكالة “نوفا” الإيطالية، كان في استقبال الزناتي لدى وصوله مستشفيات سان دوناتو كامل غريبي، نائب رئيس مجموعة المستشفيات ورئيس مجموعة سان دوناتو للرعاية الصحية في الشرق الأوسط.

وقام الزناتي بزيارة “Irccs Policlinico San Donato”، وهو أول مركز لأمراض القلب في إيطاليا، حيث استمع لعرض عن المركز وأمراض القلب والأوعية الدموية من بعض المتخصصين ومن بينهم الطبيب لورنزو مينيكانتي واختصاصي عدم انتظام ضربات القلب كارلو بابوني وطبيب قلب الأطفال ماريو كارميناتي. كما زار مستشفى “Irccs San Raffaele”.

ومن المتوقع أن تشمل الزيارة اتفاقية تعاون سيتم توقيعها قريبًا مع مجموعة سان دوناتو لتشجيع تدريب الأطباء الليبيين في إيطاليا وعن بعد، وذلك بفضل الأدوات الرقمية التي توفرها المجموعة نفسها. وتهدف الاتفاقية أيضًا إلى إرسال المرضى في مجالات الأورام والقلب والأوعية الدموية وجراحة العظام إلى إيطاليا.

يُشار إلى أن الاتصالات بين وزارة الصحة الليبية ومجموعة سان دوناتو قد بدأت بالفعل هذا الصيف، في ظل حالة الأزمة الحادة في الرعاية الصحية الليبية، بعد انتهاء المواجهات التي مزقت البلاد في السنوات الأخيرة.