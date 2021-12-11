لبنان – أكد وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، امس إن بلاده مهتمة بمشاركة شركات روسية في مناقصة لتطوير حقول النفط والغاز البحرية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن فياض أن “هناك مشاريع حفر وإنتاج ونرحب بمشاركة الشركات الروسية خاصة تلك التي تدعمها الدولة الروسية”.

وأضاف أن الجولة الثانية من مناقصة التنقيب والحفر، ستستمر حتى 15 ديسمبر 2022، وأشار إلى أنه سيكون مفيدا للغاية إذا أبدت شركات كبيرة مثل “غازبروم”، و”روس نفط” اهتمامها وقدمت مقترحاتها للبنان.

وأبدى الوزير اللبناني استعداده لمناقشة مقترحات الجانب الروسي “في أي وقت”، قائلا إنه مستعد على وجه الخصوص لزيارة موسكو لبحث عدد من المشاريع التي يمكن أن تشارك فيها الشركات الروسية، إذا تمت دعوته من قبل السلطات الروسية.

وكان وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب أعلن الشهر الماضي أن بيروت تلقت وعودا من روسيا بتشجيع الشركات الروسية على العمل والاستثمار في لبنان خاصة في مجال ترميم مرفأ بيروت ومشاريع الطاقة الكهربائية.

المصدر: “سبوتنيك”