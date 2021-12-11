إسرائيل – أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم تأجيل جولة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الشرق الأوسط، التي كان من المقرر أن تشمل إسرائيل وفلسطين، إلى أجل غير مسمى.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي “كان” عن مصدر وصفته بالمطلع، اليوم الجمعة، قوله إن “لافروف ألغى كامل زيارته للشرق الأوسط”.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن الوزير لافروف سيقوم بجولة في الشرق الأوسط في الأيام القادمة.

وأشار إلى أن لافروف من المقرر أن يزور إسرائيل وفلسطين والجزائر والمغرب، مضيفا أنه في محطته الأخيرة (المغرب) سيعقد أيضا منتدى التعاون الروسي العربي على المستوى الوزاري.

المصدر: “كان”