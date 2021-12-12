ليبيا – بحث وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة أحمد أبوهيسة والوفد المرافق له أمس السبت مع اتحاد الصناعات المصرية بجمهورية مصر العربية سبل التعاون ، وذلك من خلال مشاركة اتحاد ورجال الأعمال المصريين في إعادة تأهيل بعض المصانع والشركات المتعثرة.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة والمعادن الاستثمار في مجال التعدين والحديد والصلب، وتأهيل المناطق الصناعية بصفة عامة، إضافة إلى توفير الخبراء والتواصل المباشر بين الجهات المناضره في البلدين والتنسيق مع غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدولة الليبية.

وتم خلال اللقاء تشكيل فرق عمل مشتركة لتفعيل التواصل بين الطرفين قريبًا، والتي من ضمنها تدريب بعض العناصر الوطنية في التخصصات الصناعية المختلفة ونقل الخبرة والتجربة المصرية في المجال الصناعي بصفة عامة والاستفادة منها خدمة لصالح البلدين.

وهذا وتعتبر الزيارة هي الختامية لوفد وزارة الصناعة والمعادن للجمهورية المصرية، حيث رافق الوزير رئيس ديوان وزارة الصناعة والمعادن بالمنطقة الشرقية عبد الكريم الحضيري ومدير المكتب القانوني بوزارة الصناعة والمعادن مصدق الحافي، ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالوزارة أبو بكر الحمروني.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.