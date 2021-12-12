ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن إجلاء 176 مهاجرًا غير شرعي من الفئات الأشد ضعفًا من ليبيا إلى رواندا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أوضح أن إجلاء هؤلاء تم عبر رحلة جوية إنسانية نظمتها الفوضية لتكون الثانية من نوعها خلال العام 2021 بعد سابقتها التي تم تنظيمها في يوليو الماضي عبر آلية عبور الطوارئ، مبينًا أن من تم إجلائهم من الرجال والنساء والأطفال الصغار.

وتابع التقرير: إن العديد من هؤلاء الصغار من إريتريا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان فيما تم إجلاء ناجين من ضحايا الاتجار بالبشر والعنف القائم على النوع الاجتماعي وغيره من أشكال الإساءة بعد إطلاق سراح العديد منهم للتو من مراكز الاحتجاز.

وأعرب رئيس بعثة المفوضية في ليبيا “جان بول كافاليري” عن سعادته البالغة للتمكن من إجلاء مثل هذه الأعداد الكبيرة، وخاصة الصغار الذين لديهم الآن فرصة للنمو في أمان والعيش حياة كاملة وكريمة، مثمنًا في ذات الوقت تعاون الجانب الليبي لتسهيل الرحلة.

وأختتم التقرير بالإشارة إلى إجلاء 824 مهاجرًا غير شرعي من ليبيا إلى رواندا منذ العام 2019 بموجب آلية عبور الطوارئ.

ترجمة المرصد – خاص