ليبيا – كشف عضو اللجنة البرلمانية للتواصل مع مفوضية الانتخابات صالح افحيمة محاور لقاء اللجنة مع رئيس المفوضية عماد السايح.

افحيمة قال في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” إنه اتضح من خلال ما دار من نقاشات في الاجتماع مع رئيس المفوضية، أن هنالك خللًا في تطبيق القانون من بعض الجهات الأخرى المعنية بتنفيذ بعض مواد القانون، سواء أكان بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتابع: “وجدنا أن المفوضية تقوم بدورها وماضية في تنفيذ التشريعات الصادرة عن مجلس النواب رغم العراقيل التي اتضح أنها خليط بين عراقيل قانونية وأخرى سياسية”.

وأكد أن الاجتماع مع رئيس المفوضية تضمن الوقوف على أسباب تعثر مسيرة المفوضية نحو الانتخابات وأهم المعوقات التي تواجهها، لافتًا لمطالبتهم من المفوضية تقديم تقرير مكتوب للجنة لتقديمه لمجلس النواب ليتخذ ما يراه مناسبًا بالخصوص.

كما أضاف: “المفوضية طلبت بعض الإجراءات من مجلس النواب سيجري إعلانها في حينها، ودعمت مطلبها بوثائق ومستندات تؤكد ضرورة القيام بهذه الإجراءات، اللجنة سترفع هذا الطلب في تقريرها لمجلس النواب وهو صاحب القرار النهائي في الاستجابة من عدمها”.