الجزائر تهزم المغرب في “موقعة ماراثونية” وتبلغ الدور قبل النهائي لكأس العرب 2021

الجزائر تهزم المغرب في “موقعة ماراثونية” وتبلغ الدور قبل النهائي لكأس العرب 2021

قطر – كسب المنتخب الجزائري القمة “المغاربية” ضد نظيره المغربي (5-3) بركلات الجزاء الترجيحية، بعد تعادلهما (2-2) اليوم السبت، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021.

ووضع الجزائري ياسين براهيمي منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 61 من ضربة جزاء.

ورد المغربي محمد النهيري بهدف التعادل سريعا بعد دقيقتين فقط، بتسديدة رأسية بعد كرة ثابتة.

ووضع النجم الجزائري يوسف بلايلي منتخب “محاربي الصحراء في المقدمة مرة أخرى، بحلول الدقيقة 12 من زمن الشوط الإضافي الأول للقاء، بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة “عابرة للقارات”.

وأدرك المدافع المغربي بدر بانون التعادل مرة أخرى لبلاده بتسديدة رأسية أخرى ومن بعد كرة ثابتة أيضا، عند الدقيقة السادسة من زمن الشوط الإضافي الثاني للمباراة المقامة على استاد الثمامة في الدوحة.

وحسم منتخب الجزائر نتيجة المباراة لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية (5-3) التي لجأ إليها المنتخبان، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي (1-1) وبعد الشوطين الإضافيين (2-2).

وضرب المنتخب الجزائري بذلك موعدا في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب 2021، مع نظيره القطري الذي اكتسح نظيره الإماراتي (5-0) في “الديربي الخليجي” الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، على استاد “البيت” في مدينة الخور القطرية.

المصدر: RT