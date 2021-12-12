ليبيا – علق المستشار خالد الزائدي وكيل سيف الإسلام القذافي على البيان الصادر من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية بشأن تطورات الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري، خاصة إعلان القوائم النهائية للمترشحين، بعدما أصدرت الجهات القضائية أحكامها بشأن الطعون المقدمة حول المستبعدين والمقبولين في القوائم الأولية للانتخابات.

الزائدي وفي تصريحات خاصة لـ القاهرة “24” أمس السبت، أوضح أن بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بشأن تطورات الانتخابات الرئاسية، كان فضفاضًا وضبابيًا، رغم وضوح مراحل العملية الانتخابية وفق قانون الانتخابات الرئاسية الصادر من مجلس النواب.

وتابع وكيل القذافي أنه يجب على المفوضية أن تتبع القانون كونها جهة تنفيذية، بأن تعمل على تنفيذ القانون واحترام القضاء، مطالبًا المفوضية بالابتعاد عن لعب أي دور سياسي في القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، مبينًا أن القوائم النهائية بعد إغلاق مرحلة الطعون، تعد من قبيل الإجراءات الكاشفة وليست المنشأة للعملية الانتخابية.

واستطرد المستشار خالد الزائدي بالقول: إن المراكز عدلت بالأحكام القضائية النهائية، والتي تقضي بإلزام المفوضية بإدراج المترشحين الذين تم استبعادهم أو العكس، مؤكدًا أنه يجب على المفوضية أن تكون طرف محايد في العملية الانتخابية، بالإشراف عليها دون التدخل في اختصاص الجهتين التشريعية أو القضائية.

وفيما يتعلق بمصير إجراء الانتخابات عقب البيان الصادر من مفوضية الانتخابات، أضاف محامي القذافي أنه عقب البيان الصادر من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يتبين أنه من شأنه أن يعيد رسم الجدول الزمني للانتخابات، خصوصًا وأن تشكيل اللجنة القانونية وفقًا للبيان يثير نوعًا من الدهشة في كيفية فهم تطبيق العملية التشريعية بالأحكام القضائية، خصوصًا أن هذه اللجنة من شأنها أن تتسبب في تداخل من قبل المفوضية التي تمثل السلطة التنفيذية في السلطات التشريعية والقضائية.

كما شدد أنه لا يجوز للجهات التنفيذية والتشريعية العمل على تأجيل الانتخابات ما دام القضاء أصدر أحكامه بشأن الطعون المقدمة من المترشحين، خاصة أنه وفقًا لقانون الانتخابات فإن القضاء هو الجهة المنوط بها هذا الاختصاص، متابعًا أن القول بغير ذلك يصبح ركيزة لصراع بين السلطات الثلاثة، لذلك يجب على المفوضية أن يكون دورها تنفيذ الأحكام القضائية والقانون فقط دون تدخل في العلملية الانتخابية، على حد قوله.

واختتم المستشار الزائدي حديثه بشأن بيان المفوضية العليا حول استمرار اجراءات الانتخابات الرئاسية، قائلًا: احترام إرادة الناخبين مصون باحترام أحكام القضاء، والتي تمثل أحد أهم ركائز وضمانات العملية الانتخابية.