السايح وفي مقابلة مع صحيفة “القدس العربي” أمس السبت، نوه إلى أن المطالبات بالتأجيل التي تسعى إليها بعض الأطراف السياسية هو أمر يرجع إلى تفاعل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب مع تلك المطالبات، فهو وحده من يقرر التأجيل أو الإبقاء على التاريخ المحدد لتنفيذ العملية الانتخابية.

ليبيا – قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إن مسألة تأجيل الانتخابات تخضع لعدد كبير من المتغيرات أغلبها ذات علاقة مباشرة بسير تنفيذ العملية الانتخابية، فقد تكون متغيرات سياسية أو فنية أو قانونية، منها ما هو خاضع لقرارات المفوضية، ومنها ما هو خارج نطاق سلطة قراراتها الخاصة.

ونبه إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة تواجه مشاكل كبيرة في عملية تأمينها لكل مناحي العملية الانتخابية.

وبسؤاله حول تقديم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة لوحدة ما يفيد توقفه عن العمل لمدة 3 أشهر قبل تاريخ 24 ديسمبر، أجاب السايح: “نعم تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة كمترشح بمستند يفيد بتوقفه عن العمل وفق شرط المادة (12) من القانون رقم (1)، ولكن مدى صحة ما ورد بهذا المستند ترك لطعن أمام القضاء الليبي من قبل ذوي المصلحة وعلى رأسهم المترشحون المنافسون.

وإلى نص الحوار :

س/ هل ما تزال الخطة الزمنية للعملية الانتخابية تمضي وفق المحدد مسبقًا؟

ج/ من الناحية الفنية وهو الاختصاص الأصيل للمفوضية العليا للانتخابات، فالخطة اللوجستية والعملياتية تجري وفق ما خططت لها المفوضية، حيث انتهت معظم مراحل العملية الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة القادم ومجلس النواب المقبل، ووصلنا إلى مرحلة الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين لمنصب رئيس الدولة، ومن ثم الإعلان عن بداية مرحلة الدعاية الانتخابية، ثم يلي ذلك تحديد موعد يوم الاقتراع الذي من المتوقع أن يكون في 24 ديسمبر من هذا العام.

أما فيما يتعلق بانتخاب مجلس النواب فالعمل جار حاليًا من قبل المفوضية والجهات ذات العلاقة على مراجعة ملفات المترشحين تمهيدًا للإعلان عن القوائم الأولية للمقبولين لخوض المنافسة على مقاعد مجلس النواب المقبل لإتمام باقي الإجراءات.

س/ هل احتمال التأجيل ما زال واردًا في ظل عدد من المطالبات وآخرها مبادرة المجلس الأعلى للدولة؟

ج/ مسألة التأجيل في الحقيقة تخضع لعدد كبير من المتغيرات أغلبها ذات علاقة مباشرة بسير تنفيذ العملية الانتخابية، فقد تكون متغيرات سياسية أو فنية أو قانونية، منها ما هو خاضع لقرارات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومنها ما هو خارج نطاق سلطة قراراتها الخاصة، أما المطالبات بالتأجيل التي تسعى إليها بعض الأطراف السياسية، فهذا الأمر يرجع إلى تفاعل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب مع تلك المطالبات، فهو وحده من يقرر التأجيل أو الابقاء على التاريخ المحدد لتنفيذ العملية الانتخابية.

س/ في حال احتجاج بعض المدن ورفضها المشاركة في الانتخابات، هل ذلك يؤدي لوقف العملية أم المتضرر هو المدينة التي لم تشارك لوحدها؟

ج/ في الحقيقة أن القانون رقم (1) للانتخاب الرئيس جعل من البلاد دائرة واحدة، وبالتالي إذا حدثت أية مقاطعة في أي من المدن أو المراكز الانتخابية فإن ذلك لن يمنع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نهائيًا من الإعلان عن نتيجة العملية الانتخابية، ذلك أن التأثير سوف يكون محدودًا جدًا مهما بلغ حجم المقاطعة أو الخروقات التي يمكن أن يقوم بها بعض المعرقلين أو الرافضين للعملية برمتها، أما في تنفيذنا لعملية انتخاب مجلس النواب فإن أية مقاطعة أو خرق فسوف يكون على مستوى الدائرة الفرعية فقط، ولن يمتد تأثيره على بقية الدوائر وهنا يقتصر تعليق المفوضية الوطنية لتنفيذ العملية في تلك الدائرة فقط.

س/ هل قدم لكم رئيس حكومة الوحدة الوطنية ما يفيد بتوقفه عن العمل لمدة 3 أشهر قبل تاريخ 24 ديسمبر؟

ج/ نعم تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة كمترشح بمستند يفيد بتوقفه عن العمل وفق شرط المادة (12) من القانون رقم (1)، ولكن مدى صحة ما ورد بهذا المستند ترك لطعن أمام القضاء الليبي من قبل ذوي المصلحة، وعلى رأسهم المترشحون المنافسون.

س/ هل الاعتصام بالخيام أمام مقر المفوضية في طرابلس قد يتطور ليؤدي لعرقلة عملها، خاصة مع الإعلان عن اعتصام في الأيام الماضية؟

ج/ الاعتصامات والمظاهرات لها أماكن مخصصة حددتها السلطات الأمنية للدولة لتعبير عن آراء المتظاهرين والمحتجين وأساليب حضارية تتماشى مع قيم الديمقراطية، أما الاعتصام أمام مقرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فهذا الهدف الوحيد منه هو عرقلة عملها، وتعطيل قدراتها على تنفيذ مهامها الموكلة إليها بموجب القانون، وما حدث من اعتصام لم يكن عفويًا بل مدفوعًا من قبل تيار معارض لتنفيذ إرادة الشعب الليبي في الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وهذا مرفوض بشكل قاطع.

س/ الخروقات التي تم رصدها في المراكز الانتخابية هل ما زالت في ارتفاع، أم أنه بالإمكان التعامل معها حتى الآن؟

ج/ بالنسبة للخروقات فهي تعتبر محدودة جدًا ولا تمثل نسبة يمكن الاحتكام إليها في تقرير مصير العملية الانتخابية بأكملها، ولدينا كمفوضية عليا من الإجراءات ما يمكننا من التعامل معها بشكل يضمن نزاهة العملية الانتخابية وحياديتها، والطرف الرافض للانتخابات يحاول تضخيم هذه الخروقات بشكل كبير لكي يكون جاهزًا مستقبلًا للطعن في نتائجها.

س/ هل تمت معالجة الأوضاع الأمنية، لا سيما مع المخاوف من حدوث وقائع مشابهة لما حدث في محكمة سبها؟

ج/ يبدو أن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تواجه مشاكل كبيرة في عملية تأمينها لكل مناحي العملية الانتخابية، وهذا الأمر يرتبط بشكل وثيق بمدى حرص الحكومة والوزارة على إنجاح العملية الانتخابية، ونحن من طرفنا نعمل يوميًا مع المنسقين الأمنيين وبشكل مستمر على متابعة سير عملية التأمين في المراكز والمرافق ذات العلاقة بتنفيذ العملية الانتخابية.

س/ برأيك، هل المفوضية قادرة على التعامل لوجستيًا وفنيًا مع العدد الكبير للمترشحين الرئاسيين وبدء عملية الاقتراع ضمن الجولة الأولى في 24 ديسمبر؟

ج/ من الناحية اللوجستية نعم، ولكن العملية الانتخابية يشترك في تنفيذها عدد كبير من مؤسسات الدولة الليبية ولا تنفرد بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فقط، حيث أن هناك بعض الإجراءات التي تختص بها جهات أخرى مثل الهيئات القضائية على سبيل المثال، ومسألة الجاهزية ترتبط بالوقت المحدد للانتهاء من تنفيذ المرحلة والانتقال إلى المرحلة التي تليها في الترتيب الزمني.

س/ لماذا استأنفت المفوضية الطعن ضد الشخصيات اللاتي استبعدتها سابقًا في الانتخابات؟

ج/ بالنسبة للاستئناف فهو حق كفله القانون للمفوضية وبقية المترشحين، ومن حق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدفاع عن قراراتها أمام القضاء الليبي فيما لو طعن فيها كما حدث، وهو أحد معايير النزاهة التي تقوم عليها العملية الانتخابية، فلا يمكن للمفوضية أن تستأنف ضد مرشح وتترك آخر، فهذا يعد عدم حياد وانتقاصًا وتشويهًا للعملية الانتخابية.

س/ ما رد المفوضية حول الاتهامات بالتزوير المبكر وبالأخص في استلام البطاقات الانتخابية ومحاولة بعض المترشحين تجميعها؟ وهل ستتخد أي إجراء لضمان عدم نجاح هذه المحاولات؟

ج/ الاتهامات ترد من الأطراف التي تعمل بشتى الطرق على عرقلة تنفيذ هذه الانتخابات لأنها بكل وضوح لا تنسجم مع أجندتها في الانخراط في السلطة والعملية الديمقراطية بشكل مؤكد، مفهومها للديمقراطية التي يطالبون بها منقوص، ومن ثم يعملون بشكل مبكر على ضرب نزاهة العملية الانتخابية تحضيرًا لعدم الاعتراف بنتائجها مستقبلًا، ونؤكد عدم وجود تزوير بشكل مطلق، إلا أنه قدم يتم اختراق بعض إجراءاتنا من قبل بعض العاملين في مراكز الانتخاب، ونحن نعي مثل هذه الممارسات، لذلك وضعنا من الوسائل ما يمكننا من الكشف المبكر لها والتعامل معها بما يضمن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

س/ ما ردك حول الاتهامات الموجهة للمفوضية بقبولها ملفات مترشحين بالمخالفة لقوانين مجلس النواب، هل للمفوضية علاقة بهذا الموضوع أم أن هناك جهات أخرى مختصة؟

ج/ لم تقم المفوضية باستلام طلب أي مترشح غير مستوفٍ للشروط القانون، وهناك العديد من المترشحين الذين استبعدتهم المفوضية الوطنية للانتخابات في وقت مبكر من هذه المرحلة لعدم استيفائهم للشروط والوثائق التي تتطلبها مرحلة القبول.

س/ هل تغيير قانون الانتخابات أو تعديله بما يتماشى مع المقترحات المقدمة حاليًا سيربك عمل المفوضية قبل الانتخابات؟

ج/ من المؤكد أن أي تعديل يطرأ على القانون الخاص بالانتخابات الذي وضعه مجلس النواب سوف ينعكس على التنفيذ، وسوف يطيل من عملية تنفيذه بما يؤثر على الجدول الزمني المقترح لتنفيذ العملية الانتخابية.

س/ بخصوص مراقبة الانتخابات هل سيسمح لمؤسسات المجتمع المدني المساهمة في مراقبة الانتخابات؟

ج/ مراقبة العملية الانتخابية أحد أهم أساليب إضفاء المصداقية على نتائج العملية الانتخابية، فلا يمكن تنفيذ عملية انتخابية في ظل عدم وجود مراقبين، وقد تم اعتماد عدد كبير من المراقبين التابعين لعدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مراقبة الانتخابات والديمقراطية، بالإضافة إلى المشاركة الدولية في هذا المجال.

س/ هناك شائعات متداولة حول تعرضك للتهديد والضرر في ممتلكاتك الشخصية خلال هذه الفترة، ما مدى صحتها؟ وما السبب في ذلك؟

ج/ في الحقيقة لا . أنا لم أتعرض إلى أية تهديدات بأي شكل كان، أما عن الشائعات التي ما زالت تثار بين كل حين من بعض الشخصيات والجهات هي مجرد محاولات للتشويش على مهامنا والتزاماتنا نحو إنجاز هذه الانتخابات.

س/ توجهت إلى المنطقة الشرقية قبل أيام إثر بيان لبعض النواب عن العملية الانتخابية، ما هي نتائج وتفاصيل اللقاء؟

ج/ نعم بالفعل قد توجهت للمنطقة الشرقية وقمت بعقد اجتماع مع النائب الثاني حميد حمومة ورئيس لجنة متابعة العملية الانتخابية، وكان الاجتماع يتمحور حول النظر في تطور مسار العملية وبحث تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذها لاتخاذ الإجراءات المناسبة .

س/ هل هناك خطط بديلة وضعتها المفوضية في حال تأجل الاقتراع عن موعده؟

ج/ طبيعة تنفيذ العملية الانتخابية تتطلب دائما وضع الخطط البديلة بسبب ارتباطها بتطور الأحداث السياسية غير المستقرة، ولكي تكون المفوضية جاهزة لأية مفاجآت فيجب عليها أن تضع ما يكفي من الخطط للتعامل مع الشأن السياسي.