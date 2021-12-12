ليبيا – صدر عن زيارتي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البحرين والكويت بيانان بشأن تطورات الأزمة في ليبيا وسبل التوصل إلى تسوية سياسية نهائية لها.

البيانان اللذان تابعتهما صحيفة المرصد، أكدت في أولهما السعودية والبحرين على ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية وأهمية الوصول لحل سياسي للأزمة الليبية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يحافظ على مصالح الشعب الليبي ووحدة الأراضي الليبية ويعزز الأمن والسلم في المنطقة.

إلى ذلك أعربت السعودية والكويت في البيان الثاني عن ترحيبهما بالجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه لتمكين الشعب الليبي من تحقيق تطلعاته في الوحدة والسلام والاستقرار والازدهار تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 2750.