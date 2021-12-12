ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أصدرت بيانها شعورًا منها بالخجل لعدم تمكنها من الإعلان عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين لمقعد رئيس الدولة، وبدء الحملة الانتخابية.

العباني اعنبر في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المفوضية تأخذ من التنسيق مع الهيئات القضائية واللجنة المشكلة بمجلس النواب ذريعة للتهرب من التزامها.

ولفت إلى أن المفوضية جهة فنية لتنفيذ التشريعات الانتخابية والإشراف عليها، وأنها هي من تقترح على البرلمان تحديد يوم الإنتخابات، والأخير هو من يقرره وفقًا لأحكام المادة السادسة عشر من القانون رقم (1) لسنة 2021م. وتعديلاته، وأن المفوضية لم تقم باقتراح اليوم الانتخابي بعد.

ونوّه إلى أن المطلوب من المفوضية سرعة إعلان القائمة النهائية لأسماء المترشحين لرئاسة الدولة، وكذلك تحديد موعد بداية الحملات الانتخابية للمرشحين، وإقتراح الموعد الذي الذي يناسبها لمجلس النواب الذي سيصدر به قرار، وينتهي بذلك اللغط الدائر حول اليوم الانتخابي، علما بأنها غير ملزمة بيوم معين، ولها أن تقترح اليوم الذي يناسبها.