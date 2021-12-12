ليبيا – قال المترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة العربي الورفلي إن توحيد المؤسسة العسكرية قد يواجه بالرفض من قبل العناصر المؤدلجة والتي من أساسياتها محاربة الجيوش النظامية.

الورفلي أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن ثاني المعوقات التي قد تواجه توحيد المؤسسة هو وجود قوات أجنبية ومرتزقة في الغرب الليبي، جُلبوا في وقت سابق لتعزيز صفوف المليشيات في فترة المواجهات مع التنظيمات المتطرفة.

وتابع أن “ثالث المعوقات في نظره تكمن في تفاوت الرتب التي تحصل عليها ضباط من المنطقة الغربية في فترة الحكومات المتعاقبة، حيث يجب إعادة النظر فيها وفقًا للقوانين العسكرية”.

وأوضح أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي لديها تصور كامل عن كيفية توحيد المؤسسة.