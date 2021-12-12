ليبيا – شدد عضو مجلس النواب سعيد امغيب على ضرورة وجود بديل لحكومة الدبيبة التي تنتهي فترة عملها يوم 24 ديسمبر الجاري.

امغيب قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: إن البديل يتمثل في حكومة جديدة تشكل وتعطى الثقة من قبل البرلمان، بحكم أن لجنة الـ 75 (ملتقى الحوار السياسي) انتهى دورها، بعد أن أصبح العديد من أعضائها خصومًا لطرف دون الآخر.

وأشار إلى أن عدم إجراء الانتخابات يترتب عليه انتهاء عمل حكومة الوحدة الوطنية. مضيفًا أن رئيسها لن يقبل بانتهاء عمل حكومته، وسيتمسك بالبقاء في السلطة بوسائل مختلفة، يمكن أن تعيد الأوضاع إلى مرحلة تجاوزتها ليبيا.