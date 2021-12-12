قطر – أثار نجم منتخب الجزائر، يوسف بلايلي، ذعر الجماهير الجزائرية، بعد نهاية المباراة التي فاز فيها “محاربو الصحراء” على المغرب، أمس السبت، في ربع نهائي بطولة كأس العرب.

وظهر بلايلي في مقطع فيديو، أثناء دخوله إلى غرفة تغيير الملابس بعد المباراة، وهو يتمشى بصعوبة بمساعدة أحد أعضاء الطاقم الطبي للمنتخب الجزائري.

وأثار الفيديو، هلع الجماهير الجزائرية التي أبدت تخوفها من تعرض نجم منتخبها لإصابة قد تحرمه من المشاركة في مباراة قطر ضمن الدور نصف النهائي للبطولة العربية.

وبلغ منتخب الجزائر نصف نهائي كأس العرب، بعد فوزه بركلات الترجيح (5-3) على شقيقه المغربي، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.

وكان بلايلي، خطف الأضواء في “الديربي المغاربي”، بحصوله على ركلة جزاء انبرى لها زميله، ياسين براهيمي، بنجاح مفتتحا النتيجة، في الدقيقة 62، قبل أن يهز بلايلي بنفسه الشباك المغربية، في الدقيقة 102 من الشوط الإضافي الأول بهدف اعتبره كثيرون، أحد أجمل أهداف البطولة العربية.

المصدر: مواقع التواصل