ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن قدوم ستيفاني وليامز سيكون له أثره على المشهد، خاصة بعد أن نجحت في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

بن شرادة أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أن المؤشرات والعراقيل تحول دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الجاري، وأنه حال عدم إجراء الانتخابات يمكن تشكيل حكومة جديدة، حيث تنتهي فترة عمل الحكومة طبقًا لخارطة الطريقة نهاية العام الجاري.

ولفت إلى احتمالية استئناف الحوار من أجل وضع خارطة طريق قصيرة المدى، تجرى على أساسها الانتخابات.