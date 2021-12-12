ترامب: نتنياهو لم يرغب أبدا في تحقيق السلام مع الفلسطينيين

ترامب: نتنياهو لم يرغب أبدا في تحقيق السلام مع الفلسطينيين

الولايات المتحدة – كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو كان يمثل “عقبة” كبيرة أمامه لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأفاد موقع “واللا” العبري بأن الصحفي والإعلامي الإسرائيلي باراك رافيد نشر كتابا بعنوان “سلام ترامب: الاتفاقيات الإبراهيمية والثورة في الشرق الأوسط”، يحكي فيه أن “ترامب هاجم نتنياهو بقوة موجها انتقادات شديدة اللهجة له”.

وقال ترامب في مقابلة مع رافيد في أبريل إن “أحد أسباب فشله في تحقيق (صفقة القرن) بين إسرائيل والفلسطينيين هو أن نتنياهو لم يرغب أبدا في تحقيق السلام مع الفلسطينيين”.

وأشار الموقع إلى أن ترامب توصل إلى استنتاج مماثل لاستنتاج أسلافه باراك أوباما وبيل كلينتون مفاده أن “نتنياهو ليس جادا بشأن حل الدولتين”.

وقال ترامب في هذا الصدد: “لا أعتقد أن نتنياهو أراد في يوم من الأيام تحقيق السلام مع الفلسطينيين”.

وأضاف أنه “أدرك في وقت مبكر من رئاسته أن نتنياهو يمثل عقبة أكبر أمامه لتحقيق السلام مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس”.

وعن عباس، قال: “اعتقد أنه كان رائعا، لقد كان مثل الأب بالنسبة لي، اعتقد أنه كان يريد الحصول على الصفقة وعلى السلام أكثر من نتنياهو”.

المصدر: I24