ج إفريقيا – كشفت دراسة جديدة أجراها علماء في جنوب إفريقيا أن فعالية الجرعتين من لقاح “فايزر” ضد متحور “أوميكرون” الجديد لفيروس كورونا، تبلغ 22,5%.

وجاء في نص التقرير المنشور على موقع “MedRxiv” للمقالات العلمية في مجال الطب: “وفق التقديرات يتفق (مستوى تحييد “أوميكرون”) مع (مستوى) فعالية اللقاح (فايزر) بمقدار 22,5% ضد العدوى بالأعراض، الأمر الذي يعرض للشك قدرة اللقاح على الحماية ضد العدوى”.

ومع ذلك سجل الأطباء انخفاض عدد الأجسام المضادة المعادلة ضد سلالة “أومكرون” بمقدار 41 مرة مقارنة مع السلالة الأصلية. ويؤكد الباحثون في الوقت ذاته أن اللقاح قد يحمي من المسار الشديد من المرض.

وبحث العلماء في معهد الصحة للأبحاث لجنوب إفريقيا، أثناء دراستهم، عينات بلازما الدم لـ 12 شخصا.

المصدر: نوفوستي