تونس – أكدت رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، الجمعة إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي تمكنها من سداد ديونها الخارجية، وهو ما تحرص عليه.

وأضافت بودن أن الحكومة بدأت في إعداد مسودة من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، سيبعث بإشارات إيجابية للشركاء ويسمح بتحسين التصنيف الائتماني للبلاد.

وفي مؤتمر أيام المؤسسة، الذي يعقد بسوسة، أكدت بودن أن “الدولة التونسية حريصة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون الخارجية وستستمر في ذلك بسبب مستوى احتياطي النقد الأجنبي في تونس”.

وبدأت تونس الشهر الماضي محادثات مع صندوق النقد حول برنامج تمويل لإنقاذ الاقتصاد المنهار. وأمس الخميس، قال محافظ البنك المركزي التونسي، إن تونس تسعى للوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في الربع الأول من العام المقبل.

ووفقا لأرقام البنك المركزي، بلغ احتياطي النقد الأجنبي 7 مليارات دولار، أو ما يعادل 119 يوما من الواردات.

المصدر: رويترز