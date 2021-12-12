ليبيا – التقى رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح بالأمين العام المساعد منسق البعثة الأممية “ريزدون زينينغا” في مقر المفوضية.

بيان صادر عن المفوضية اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللقاء بحث مستجدات العملية الانتخابية المرتقبة وتطورات المشهد السياسي وتداعياته على هذه العملية والتقدم العملياتي الذي حققته المفوضية باستكمال مرحلة تسجيل المرشحين والاستعدادات التي غطت جوانب التدريب والعمل اللوجستي.

ووفقًا للبيان شدد “زينينغا” خلال اللقاء على دعم البعثة الأممية والمجتمع الدولي عامة للانتخابات وضرورة انعقادها في موعدها المحدد، لما تعكسه هذه العملية الانتخابية على سلم واستقرار ليبيا.