مصر – يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، لتدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات.

وأضاف حافظ أن الآلية تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لا سيما تجاه التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف، إضافة إلى ما يؤكده من أن أمن واستقرار الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

المصدر: RT