ليبيا – قال عضو لجنة متابعة الانتخابات بمجلس النواب عز الدين قويرب إن اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بدأت عملها بالتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات.

قويرب وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس السبت، أوضح أن اللجنة ستقوم بمساءلة المفوضية حول الصعوبات التي منعتها من إعلان القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة.

وأشار إلى أن اللجنة ستفحص بعض الأوراق واللوائح التي أصدرتها المفوضية، والمستندات المتعلقة بالمترشحين،منوهًا إلى أن اللجنة ستقدم تقريرًا نهائيًا إلى مجلس النواب في جلسته القادمة.

وتابع قويرب حديثه بالقول: “من المفترض أن تعقد الجلسة، الإثنين المقبل، لكن رئاسة المجلس هي من تقرر توقيت الجلسة”.

وأكد قويرب أن المفوضية واقعة في مأزق، وتتعرض للتهديد، وغير قادرة على إعلان القائمة النهائية للمترشحين ،مؤكدًا أن اللجنة ستدرس هذا الأمر، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن سكوت المفوضية وعدم قدرتها على الإعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الآن قد يؤثر على الانتخابات.