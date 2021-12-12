العراق – أكد محمد منيب، المحامي المصري الذي دافع عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، إن تصريحات بول بريمر، الحاكم المدني الأمريكي السابق للعراق بشأن اعتقال صدام حسين “كاذبة”.

وأوضح منيب أن صدام حسين كشف خلال إحدى زياراته له بالسجن ظروف اعتقاله، حيث أكد الرئيس العراقي الأسبق أنه “كان ينام على فراشه وبجانبه رشاشه الذي لا يفارقه”، مضيفا أنه “استفاق من النوم على فوهات رشاشات جنود مدججين بالسلاح”.

كما أشار المحامي المصري إلى أن صدام حسين ربما تعرض للتخدير من قبل أحد المتواطئين حتى تسهل عمليه القبض عليه.

وأضاف أن رواية بريمر بشأن القبض على صدام حسين داخل حفرة “رواية كاذبة ومختلقة وكانت السقطة الكبرى لناهب العراق وسارق ثرواتها بول بريمر”.

يذكر أن بريمر أكد في تصريحات حديثا القبض على صدام حسين “في حفرة بالقرب من تكريت بمزرعة ما”.

المصدر: RT