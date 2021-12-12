ليبيا – أكد مسؤول عسكري ليبي رفيع المستوى أمس السبت إخراج 300 مرتزق ينتمون لإحدى الدول الأفريقية من الأراضي الليبية نهاية الأسبوع الجاري على دفعات، موضحًا أن ذلك يأتي بترتيب وإشراف اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

المسؤول العسكري الذي رفض الإفصاح عن هويته وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الأحد، أشار إلى أن إخراج المرتزقة الأفارقة يعد بادرة من القيادة العامة للجيش لإثبات حسن النية، بالتنسيق مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وأوضح أن لقاء جمع رئيس الأركان العامة في المنطقة الغربية اللواء محمد الحداد مع القائد العام للجيش المكلف الفريق عبد الرازق الناظوري في مدينة سرت، أمس السبت وذلك للتشاور حول آلية إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وشدد المسؤول العسكري على أن الاجتماع بين اللواء محمد الحداد والفريق عبد الرازق الناظوري تم بتنسيق بين قيادات في الجيش الليبي بالمنطقتين الغربية والشرقية، موضحًا أن الاجتماع بحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية خلال الفترة المقبلة وتوحيد الجهود لتأمين البلاد ومكافحة الإرهاب وعصابات الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.