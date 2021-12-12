اليمن – اغتال مسلحون مجهولون شابا يدعى أحمد ياسر، نجل قائد مركز شرطة العماد بمدينة عدن في جنوب اليمن.

وقال شهود عيان لقناة “بلقيس” امس السبت: “إن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص على سيارة نجل مدير قسم شرطة العماد، أحمد ياسر المنصوري، ليردوه قتيلا على الفور ثم لاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة”.

وتشهد عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي، انفلاتا أمنيا وحالات اغتيالات، كان آخرها اغتيال مدير إدارة تحفيظ القرآن في مكتب التربية والتعليم، إيهاب باوزير، فيما نجا مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية خور مكسر، صالح فضل، من محاولة اغتيال قبل يومين.

المصدر: قناة “بلقيس”