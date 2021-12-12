واشنطن – لقي شخص يبلغ من العمر 60 عاما مصرعه وحوصر خمسة آخرون مؤقتا، جراء انهيار جليدي اجتاح جزءا من منتجع للتزلج في ولاية واشنطن الأمريكية يستخدم للوصول إلى مناطق تزلج نائية، أمس السبت.

وتم الإبلاغ عن الانهيار الجليدي في حوالي الساعة العاشرة و50 دقيقة صباحا في منطقة سيلفر بسين في كريستال ماونتن، التي تقع على بعد حوالي 137 كيلومترا جنوب شرق سياتل، حسبما قال دارين موس، الضابط في دائرة شرطة مقاطعة بيرسي.

ولم تحدد هوية الرجل الذي لقي حتفه، لكن السلطات قالت إنه لم يكن يتنفس بعد أن تم انتشاله من الثلج ولم ينج على الرغم من جهود الإنعاش القلبي والرئوي التي قام بها متزلج آخر.

وانقذ المتزلجون الآخرون في مجموعته أنفسهم بمساعدة شخصين تمكنا من مشاهدتهم أثناء اجتياح الثلوج لهم، وكانوا جميعا يعتمرون شعلات إرشاد أثناء الانهيار الجليدي.

في حين أن جميع الذين حوصروا في الانهيار الجليدي كانوا من المتزلجين ذوي الخبرة في مناطق التزلج النائية، وصدر لهم تحذير ضد التزلج في المنطقة الواقعة داخل حدود منتجع كريستال ماونتن.

وقال المدير التنفيذي للمنتجع، فرانك ديبيري، إن الرجال الستة كلهم يحملون تصاريح دخول منتجع التزلج، ما يعني أنهم سجلوا في دورية تزلج، وشاركوا في دورة توجيه وإرشاد حول كيفية الوصول إلى منطقة التزلج النائية من خلال المنتجع وكانوا مطالبين بالتحقق من ظروف الثلوج قبل الشروع في رحلتهم.

وأضاف “يمكن للمتزلجين التجول متى شاءوا في الغابة الوطنية، لقد ذهبوا إلى الغابة ولكن انتهى بهم الأمر مرة أخرى في حدود المنتجع حيث حدث الإنهيار الجليدي”.

المصدر: “أسوشيتد برس”