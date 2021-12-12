مصر – أكد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية شعبان عبد الجواد، أن مصر استردت خلال عام 5300 قطعة أثرية من متحف “الإنجيل” بواشنطن.

وأوضح عبد الجواد أن الدولة المصرية نجحت في استرداد 29300 قطعة أثرية منذ 2011 وحتى الآن.

وأكد أن “الإدارة العامة للآثار المستردة، تراقب العالم، من خلال مراقبة المزادات التى تتم بالدول الأجنبية، بجانب متابعة البيع المباشر على الشبكات الدولية، والمنافذ الأثرية المصرية”.

كما أشار إلى أن “أول خطوة بعد استرداد الآثار المهربة، يجرى لها ترميم بالمخازن، ثم يتم عرضها بالمتاحف طبقا لسيناريو العرض، مثل أول وأقدم هيكل عظمي بشري بمتحف الحضارة، والذي كان مستردا من بلجيكا”.

وقال: “مصر بها أحدث المتاحف في العالم في الوقت الحالي، وكل القطع الأثرية ملك للشعب المصري بالكامل، ولم يمكن تركها مهربة في الخارج، ونحن نسترد كل شهر قطعا أثرية مصرية، والعالم يستهدف استنساخ التجربة المصرية في استرداد الآثار المهربة”.

المصدر: “اليوم السابع”