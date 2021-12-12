ليبيا – وصف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “فيليبو غراندي” ليبيا بالمكان غير الآمن لإعادة المهاجرين غير الشرعيين ممن يتم القبض عليهم إليه.

“غراندي” أعرب خلال مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة مغلقة مع صحفيين معتمدين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تابعت مجرياته صحيفة المرصد عن قلقه من تقليل الدول الأوروبية لعمليات إنقاذها في السنوات الأخيرة، مشددًا على ضرورة الالتزام بإنقاذ أي شخص وسط البحر بعض النظر عن وضعه القانوني.

وأكد “غراندي” أن مفوضيته عملت لسنوات مع منظمة الهجرة الدولية بالتعاون مع السلطات الليبية وآخرين، لتحسين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، إلا أن هذه الجهود تشهد الكثير من المد والجزر بسبب تقلبات الوضع الشديدة في البلاد، معربًا عن أمله بإجراء الانتخابات لتحقيق الاستقرار اللازم لعمل المفوضية.