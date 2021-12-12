ليبيا – التقى وكيل الوزارة لشؤون المغتربين رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال قضايا السجناء الليبيين بالخارج محمد زيدان أمس السبت مع سفير ليبيا لدى جمهورية إيطاليا عمر الترهوني.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أوضاع السجناء الليبيين في السجون الإيطالية، وأهمية متابعة القضايا المتعلقة بسجنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم ومناقشة آلية تقديم الدعم المالي وتذليل الصعاب والمعوقات التي قد تعترض السجناء.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن اتخاذ الآليات العملية للتخفيف من الأحكام الصادرة بشأن السجناء أو نقلهم إلى داخل الوطن، لاستكمال بقية محكوميتهم بمؤسسات الإصلاح والتأهيل حيث أهلـهم وذويهم و مناقشة إمكانية التنسيق مع السلطات المختصة لتحديد مواعيد لزيارة بعض السجناء في السجون الإيطالية.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.