ليبيا – رأى الباحث السياسي إبراهيم أبو بكر أنه من المهم تشكيل لجنة لفرز العناصر التكفيرية المنخرطة تحت أي فصيل أو مليشيات قبل عملية الدمج، خاصة مع انتشار عناصر تنظيم سرايا مجالس الشورى -أحد أخطر الفصائل التكفيرية والمصنفة إرهابية- في بعض المليشيات بالمنطقة الغربية.

أبو بكر وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية ” السبت، أضاف أن مثل هذه التشكيلات قد تربك مشهد توحيد المؤسسة العسكرية ، خصوصًا أنها غير منضبطة وتأتمر بأمر مرشد الإخوان في ليبيا، الصادق الغرياني، مشددًا على ضرورة إبعادهم من أي اتفاق سياسي أو عسكري حتى تضمن سير عملية الدمج قانونيًا وبضبط مؤسسي يشرف عليه ذوو الاختصاص في كامل ربوع ليبيا.

واختتم بالتأكيد على أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف كما نص على نزع سلاح المليشيات وإعادة تأهيلها ودمجها نص أيضًا على استمرار مكافحة الإرهاب وأن محاربته تخرج من إطار وقف إطلاق النار، خاصة التنظيمات المصنفة دوليا كالقاعدة وداعش وشورى بنغازي والتنظيمات الموالية لها.