إسبانيا – ذكرت صحيفة “إل بريوديكو” الإسبانية اليوم الاثنين أن الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم برشلونة سيعلن اعتزاله كرة القدم هذا الأسبوع بعد تقييم طبي لحالة قلبه.

ورفض برشلونة التعليق كما لم يتسن الوصول لوكيل أعمال اللاعب وأصدقائه لتأكيد هذا النبأ لكن بعض المصادر القريبة منه أكدت لوكالة “رويترز” أن النادي يجهز لحفل الوداع بعد غد الأربعاء، ليسدل اللاعب الأرجنتيني البالغ 33 عاما الستار على مسيرته في عالم الساحرة المستديرة.

وانضم مهاجم مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد السابق إلى برشلونة في صفقة انتقال مجاني قبل انطلاق الموسم الحالي ونال المهاجم الأرجنتيني مساعدة طبية في الملعب بعدما اشتكى من ألم في الصدر خلال التعادل 1-1 مع ألافيس في الدوري في أواخر أكتوبر ونقل إلى مستشفى.

وأعلن برشلونة بعدها أن أغويرو سيغيب لثلاثة أشهر على الأقل بعد تقييم حالته.

وقال برشلونة في بيان في نوفمبر: “خضع أغويرو لعملية تقييم وتشخيص من الطبيب جوسيب بروجادا. لن يكون بوسعه اللعب لثلاثة أشهر، وسيتم تقييم استجابته للعلاج لتحديد فترة التعافي”.

وشارك أغويرو في خمس مباريات في كل المسابقات حتى الآن مع برشلونة وسجل هدفا واحدا في مباراة القمة أمام ريال مدريد بعد أن استهل الموسم بإصابة في ربلة الساق.

المصدر: “رويترز”