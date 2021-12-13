القدس – افادت صحيفة هآرتس بأن دائرة القيم العامة في وزارة العدل الإسرائيلية تعمل على دفع خطط بناء واسعة النطاق لوحدات سكنية لمواطنين يهود في شرق القدس .

وأضافت الصحيفة أنه يستدل من مستندات حصلت عليها، أن الخطة تشمل إقامة أحياء ووحدات سكنية في الشيخ جراح وقرب بيت صفافا وبيت حنينا وصور باهر.

وتشير هآرتس إلى أنه سيتم في هذا الإطار إخلاء عائلات فلسطينية تقطن منذ عشرات السنين في عقارات تديرها دائرة القيم.

وتعقيبا أوضحت وزارة العدل أنه تجري دراسة تطوير خطة بناء في الشيخ جراح، أما في محيط بيت صفافا فإن الحديث يدور عن إجراء تنظيمي هدفه تحسين الأملاك، فيما لا توجد خطط في أحياء أخرى.

المصدر: مكان