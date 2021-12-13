ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إنه لن يكون بإمكانهم تأجيل الانتخابات عن موعدها بديسمبر، فهي الخيار السلمي الوحيد والذي يلبي طموحات وآمال أبناء الأمة بدولتهم الوطنية الحديثة والعصرية.

البيوضي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “استلام 2.5 مليون ليبية وليبي لبطاقاتهم الانتخابية وضعهم في مأزق، إن المتماهين مع التدخلات الأجنبية الساعية لتعطيل مسيرة الأمل نحو الخلاص من الوصاية الدولية واستعادة سيادة الوطن وأمنه، يحاولون زرع الألغام بالتشكيك في العملية السياسية، وهدفهم إعادتنا لمربع الصدام والدم والبارود، وترويجهم للأراجيف طمعًا في مقعد لهم على طاولة الحوار ولو كان على حساب أبناء الأمة ووحدة كياننا الوطني”.

ودعا إيمانًا بحق الليبيين في التغيير والتعبير عن إرادتهم من خلال صناديق الاقتراع، ورفضًا لاستمرار سياسات وسلطة الأمر الواقع وحكومات الشرعيات المهلهلة، مجلس النواب والمفوضية إلى ممارسة دورهما وتحمل مسؤلياتهما بتحقيق رغبة وآمال الليبيين وإنجاز المسار السلمي في موعده، فقد آن الأوان لليبيا جديدة قوية وقادرة محررة ومستقلة.