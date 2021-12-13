ليبيا – قال رئيس أركان الوفاق محمد الحداد إن اللقاء الذي جمعه في سرت مع القائد العام المكلف للقوات المسلحة عبد الرازق الناظوري كان أخويًا وودي وتشاوريًا ليبيًا – ليبيًا. مشيرًا إلى أن لديهم رغبة بالتواصل بشكل مباشر دون تواسط أي أطراف خارجية من الداخل والخارج.

الحداد علق في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تريكا وتمولها قطر الأحد وتابعته صحيفة المرصد على ارتباط مسألة ترتيبات توحيد الجيش بتطورات العملية السياسية، مؤكدًا على أنه من المفروض البعد عن التجاذبات، وإن تم النجاح في استمرار إيقاف إطلاق النار سيتم الوصول لحل.

وتابع: “لكن إن بقينا لأهواء مجموعات تسعى للمناصب بحجج وتدخلات خارجية سيكون مصيرنا الفناء. لم نحدد جدولًا زمنيًا لإخراج المرتزقة من ليبيا”، معتبرًا أن المرتزق يختلف عمن دخل وفق اتفاقيات، حسب قوله.

أما بشأن الانتخابات فقال: “لم نكن مع الانتخابات التي تعمل خارج الدستور وهذه مسؤولية النواب ومفوضية الانتخابات”.

وفيما يلي النص الكامل للتصريح:

س/ حول اللقاء ومن حيث الأسباب والظروف التي أنتجت لقاءكم مع الناظوري في هذا التوقيت بالتحديد؟

لقاؤنا في سرت يوم السبت كان لقاء أخويًا جمعنا بالفريق أول عبد الرزاق الناظوري وبعض الزملاء من المؤسسة العسكرية، ولقاء وديًا تشاوريًا ليبيًا ليبيًا، نحن سعينا من فترة ماضية للقاءات لكن الظروف حالت ولم تسمح لكن هذه الفترة أردنا أن نتواصل بشكل مباشر، ليبيين في بعضهم دون توسط أي أطراف خارجية من الداخل والخارج.

س/ من الطرف الذي كان مبادرًا لعقد اللقاء تحديدًا في سرت؟

لم يكن طلبًا من أحد ونحن في تواصل ليس مباشرًا، لكن كليبين من فترة سابقة، لكن الظروف والتدخلات الخارجية هي من حالت دون أن نلتقي ولكن اليوم لسمحت الفرصة وسارعنا إلى أن نلتقي وفي مدينة سرت باعتبارها التي احتضنت فريق 5+5 ومكان اجتماعها والأنسب.

س/ تشدد على أن اللقاء جرى بشكل ليبي – ليبي وربما لم يكن هناك أي دور لجهات دولية، ما الذي حرى في اللقاء وابرز العناوين التي نوقشت؟

أؤكد أن اللقاء ليبي – ليبي وبمساعٍ وطنية من الطرفين، ولا لأي طرف خارجي علاقة بهذا اللقاء، تحاورنا وفي عدة لقاءات ومن أهمها حرمة الدم الليبي وعدم الاحتراب الداخلي وإيقافه مهما كان الثمن؛ لأن هذه الحروب لم تخلف إلا الدمار والشهداء والجرحى والأرامل والأيتام والتهجي والنزوح وتدمير البنية التحتية. تحدثنا في جانب آخر عن وحدة التراب الليبي وتأمين الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وبعث رسائل الاطمئنان لدول الجوار أننا حريصون على أمنها القومي، كما نحن حريصون على أمننا القومي، وعلى أساس أن ليبيا لن تكون ساحة لتصفية حسابات لأحد ولن تكون مصدر إزعاج لأي دول، وتحدثنا عن نقطة أخرى وهي أن تأكيد على أن مهمة الجيش هي حماية الوطن والمواطن والدستور، وتحدثنا على أساس أن الجيش لا بد أن يكون بعيدًا عن السياسة وعدم عسكرة الدولة وتأسيس المؤسسة العسكرية.

س/ الدولة التي يطمح لها الجميع وعدم عسكرة الدولة وهذه العناوين، وفق أي آليات سيتم تحقيق ذلك؟

نعلم أن الجرح عميق والآلام كبيرة والخسائر من الطرفين لكن على الليبيين أن يقفوا بعد 10 سنوات ويروا ماذا خلف لهم هذا الاقتتال وكل طرف تدعم فيه الأطراف الخارجية في الشرق والغرب لحد عشر سنوات من التجهيز، من يتحمل مسؤولية الجيل الموجود والذي فاقد تعليمه من 10 سنوات؟ نحن كأبناء مؤسسة عسكرية سعينا أن نكون طرفًا محايدًا، وعندما تنتهي الحروب تجد المؤسسة العسكرية أنها خارج القسمة والاهتمام، واليوم يرون أن المؤسسة العسكرية عائق وهي لم تكن عائقًا بل استغلت من الأطراف الداخلية والخارجية أن تكون عصا تدمير، وأعرف أن الكثير غير راضٍ عن اللقاء لأنه لم يكن طرفًا فيه، لن نتخلى عن حقوق أبنائنا وجرحانا ومفقودينا وعلينا أن نقف ونحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الله.

ما زلنا في بداية الطريق لكن لنحاول من يمنع ذلك ولن نستسلم للاقتتال.

س/ المحاولة من خلال اللقاء، تم الحديث عن وضع خطة شاملة لتنظيم المسلحين وتشكيلات المسلحة، أي معايير تلك التي ستنطلقون منها في توصيف المجموعات؟ وما هو نظامي ومن المجموعات التي ستعتبرونها خارج سلطة الدولة؟

الخطة تتطلب جلوسًا واجتماعات وترتيبًا ومشاركة مختصين لوضع المعايير وقبول المسلحين وترتيبهم، في الغرب عملنا على لجنة دمج المقاتلين ولاقت استحسانًا وصنفت المجموعات، راغبين بالجيش بالشرطة باستكمال الدراسة أو أعمال حرة كثيرة، ولكن هذه الرغبات تتطلب قيادة سياسية رشيدة تعمل على تنفيذ المطالب.

س/ ألا تعتقد أن هناك عائقًا حقيقيًا فيما يتعلق بالنظرة من قبل من يصفون نفسهم بالجيش الوطني الوحيد في البلد وعلى أن الطرف الآخر تركيبته العسكرية كلها قائمة على ما يعتبرونها مليشيات من خلال اللقاء تغيرت هذه النظرة؟

ذكرنا المجموعات المسلحة للطرفين سواء طرفي أو طرفهم، التشكيلات المسلحة جزء من الحل، وهي التي كانت ضحية لفترة الحروب ولن نتخلى عنها وضروري مشروعها يكون وطنيًا خالصًا ودمجهم والاعتراف بهم اما القلة القليلة ربما التي تنحصر في أعداد وأجسام معينة يجد لها حلًا آخر، ولكن أن ننجز بكل المسلحين عندما نحتاجهم في حروب وعندما تنتهي المشاريع كل الألسن تنطق بنعتهم بأنعات أخرى.

س/ مسألة توحيد المؤسسة العسكرية من أين ستنطلقون؟

اللقاء طرحنا فيه ضرورة أن تتوالى الاجتماعات بمشاركة لجنة 5+5 ووضع آليات وخطوات منظمة لأن هذا العمل يحتاج لمشروع كامل ومراعاة القوانين والإجراءات والمرتبات؛ لأن هناك اختلافًا كاملًا في الشرق والغرب.

س/ رؤية الطرف الآخر في مسألة الدمج؟

لا يمانع، والآليات تدرس من قبل اللجان المشكلة من قبل الطرفين.

س/ هل مسألة الترتيبات لتوحيد الجيش ستكون مرتبطة بتطورات العملية السياسية الحاصلة الآن، مسألة الحديث عن الانتخابات وإجرائها؟ أم الأمر لا علاقة له بما سيتطور في الجانب السياسي؟

مفروض أن نكون بعيدين عن التجاذبات وإن فلحنا في استمرار إيقاف النار سنجد حلًا، ولكن إن بقينا لأهواء مجموعات تسعى للمناصب بحجج وتدخلات خارجية سيكون مصيرنا الفناء. لم نحدد جدولًا زمنيًا لإخراج المرتزقة من ليبيا.

س/ هل تعتبرون كل من جاء إلى ليبيا مرتزقة؟

يختلف المرتزق عمن داخل وفق اتفاقيات.

س/ تتحدث عن مسألة وتؤكد عليها، وهي فكرة لا يجب أن تقحم المؤسسة العسكرية في حالة الخلاف السياسي، اليوم عندما نرى أن هناك عسكريين ترشحوا للانتخابات الرئاسية، ألا تعتقدون أن بترشحهم ستفشل المساعي التي تتحدث عنها بإبعاد المؤسسة العسكرية عن حالة التجاذب الحاصل؟

لم نكن مع الانتخابات التي تعمل خارج الدستور، هذه مسؤولية النواب ولجنة الانتخابات. أثنينا خلال الاجتماع على المجهودات التي عملت من لجنة 5+5، ولكن محاولة نعرف أن الكثير مشمئز منها وغير راضٍ عنها، لكننا توكلنا على الله لأن الحل بين يدينا، حاولنا عديدًا من المرات الا تقحم المؤسسة العسكرية ولكن الكثير وبالذات في الغرب الليبي كررتها في أكثر من لقاء لم تكون هناك إرادة قوية لمساعدة المؤسسة العسكرية، لكن نتمنى وسنحاول ولن نتخلى عن التضحيات والخسائر والدمار بالمعالجات والجلوس ولجان تكون وطنية وشريفة، سنصل لحل.