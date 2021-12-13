السعودية – قررت الحكومة السعودية خفض الإنفاق العسكري للمملكة في العام 2022 المالي بأكثر من 10% مقارنة مع ما كان عليه في 2021، حسب الميزانية التي تبناها الأحد مجلس الوزراء للبلاد.

وأفاد بيان الميزانية السعودية بأن حكومة المملكة تعتزم تخصيص 171 مليار ريال (45.58 مليار دولار) للإنفاق العسكري في 2022، في انخفاض بواقع 10.2% مقارنة مع تقديرات الإنفاق البالغة 190 مليار ريال في 2021.

وقالت السعودية إنها أنفقت 201 مليار ريال على قواتها المسلحة في2020، وفقا للوثيقة، في علامة على أن كلفة الصراع العسكري في اليمن بدأت تتراجع.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

كما تمثل السعودية أكبر مشتر للأسلحة من الولايات المتحدة حيث تأتي من نصيب المملكة 24% من المبيعات الأمريكية في هذا المجال من 2016 إلى 2020.

ومن العام 2015 إلى 2020 وافقت الولايات المتحدة على بيع أسلحة ومعدات عسكرية للسعودية بقيمة 64 مليار دولار.

المصدر: “رويترز” + وكالات