ليبيا – استقبلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش الأحد السفير الجزائري الجديد لدى ليبيا سليمان شنين.

السفير الجزائري شنين قدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى ليبيا للمنقوش أثناء استقبالها له بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

ونقل السفير في مستهل اللقاء تحيات وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، لوزيرة الخارجية وتمنياته للشعب الليبي بمزيد الاستقرار والتقدم.

وأشاد السفير بالحضور المتميز للوزيرة في كل اللقاءات الإقليمية والدولية وقيادتها للدبلوماسية الليبية بكل جذارة واستحقاق.

بدورها، أعربت المنقوش خلال اللقاء عن شكرها وتقديرها للجزائر رئاسة وحكومة وشعبًا على دعمهم ومساندتهم الدائمة لأشقائهم في ليبيا، وحرصهم على تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا كافة .