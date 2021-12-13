ليبيا – استقبلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش الأحد السفير الجزائري الجديد لدى ليبيا سليمان شنين.
السفير الجزائري شنين قدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى ليبيا للمنقوش أثناء استقبالها له بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.
ونقل السفير في مستهل اللقاء تحيات وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، لوزيرة الخارجية وتمنياته للشعب الليبي بمزيد الاستقرار والتقدم.
وأشاد السفير بالحضور المتميز للوزيرة في كل اللقاءات الإقليمية والدولية وقيادتها للدبلوماسية الليبية بكل جذارة واستحقاق.
بدورها، أعربت المنقوش خلال اللقاء عن شكرها وتقديرها للجزائر رئاسة وحكومة وشعبًا على دعمهم ومساندتهم الدائمة لأشقائهم في ليبيا، وحرصهم على تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا كافة .
وفي ختام اللقاء طلبت المنقوش نقل تحياتها لوزير الخارجية، متمنية للشعب الجزائري الشقيق مزيدًا التقدم والازدهار، معربةً للسفير الجزائري عن تمنياتها له بطيب الإقامة على الأراضي الليبية ومؤكدةً على أنه سيجد كل تعاون من وزارة الخارجية لمساعدته في أداء مهامه.
-
تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.
-