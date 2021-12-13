السودان – بدعوة من النقابات ونشطاء سياسيين، يستعد السودانيون اليوم لتنظيم مظاهرات نحو القصر الجمهوري. بالتزامن مع ذلك، أكدت السفارة الأمريكية في الخرطوم وقوفها إلى جانب الشعب السوداني.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين في وقت سابق، في بيان، المواطنين إلى التجمع اليوم الاثنين، والتوجه صوب القصر الجمهوري.

وقال في بيان أمس الأحد: “ندعو كافة الثائرات والثوار للمشاركة الفاعلة في مواكب الغد، والصمود في وجه القمع وترديد الشعارات المعبرة عن وحدة الصف الوطني خلف قضية إسقاط هذه السلطة الغاشمة”.

من جانبها، قالت السفارة في بيان على “فيسبوك”: “نقف مع الشعب السوداني في سعيه للحرية، والسلام، والعدالة في مظاهرات اليوم، ونرحب بالتزام حكومتهم بحماية المتظاهرين السلميين”.

المصدر: RT