ليبيا- أكد وزير الدولة لشؤون الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية المرشح للانتخابات الرئاسية سلامة الغويل إمكانية حدوث تأجيل لموعد إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي.

الغويل أوضح في حديث مع وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية تابعته صحيفة المرصد أن هذا التأجيل قد يمتد لـ3 أو 4 أشهر، معربًا في ذات الوقت عن تأييده لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في الـ24 من ديسمبر الجاري؛ لأن هذا يعطي الليبين الفرصة لإنتاج جسم سياسي وإن كان به بعض التشويه.

وتابع الغويل أنه من الصعب التكهن بمصير الانتخابات التي سيعقد تأجيلها من الأوضاع السياسية في ليبيا، في وقت يمكن فيه منح الناس وقت للوصول إلى قناعة في بعضها البعض وتقليل مخاطر القيام بالاستحقاق الانتخابي، في ظل وجود مرشحين مستقلين وآخرين تقف وراءهم دول وقوى سياسية.