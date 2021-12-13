ليبيا – أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها عبدالحميد الفاخري استقرار الوضع بالمنطقة الجنوبية، وأن جل تحاليل “بي سي آر” لغرض السفر.

الفاخري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أوضح أنهم لم يسجلوا حتى الآن أي اشتباه في إصابة بالمتحور الجديد، وأن المنطقة الجنوبية خالية تماما من أي إصابات به.

ومن جهة أخرى، بين الفاخري أن اللجنة المكلفة من مركز مكافحة الأمراض بشأن رصد مسببات مرض الملاريا في الجنوب أنهت عملها ولم ترصد أية حالة نشطة للمرض، لافتًا إلى أن المنطقة بالكامل خالية من الملاريا ومسبباتها.