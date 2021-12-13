سويسرا – أسفرت القرعة المعادة لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا التي جرت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية عن مواجهات من العيار الثقيل.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

سالزبورغ النمساوي – بايرن ميونخ الألماني

سبورتينغ لشبونة البرتغالي- مانشستر سيتي الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي – أياكس أمستردام الهولندي

تشيلسي الإنجليزي- ليل الفرنسي

أتلتيكو مدريد الإسباني – مانشستر يونايتد الإنجليزي

فياريال الإسباني – يوفنتوس الإيطالي

إنتر ميلان الإيطالي – ليفربول الإنجليزي

باريس سان جيرمان الفرنسي – ريال مدريد الإسباني

وشهدت القرعة العديد من الأحداث الاستثنائية، إذ غاب عن دور الـ16 لأول مرة منذ نحو 21 عاما، فريق برشلونة الكتالوني، بعد فشله في تخطي دور المجموعات، ليتحول إلى بطولة الدوري الأوروبي.

فيما عاد إنتر ميلان الإيطالي إلى الدور ثمن النهائي بعد غياب 10 سنوات وتحديدا منذ موسم 2011-2012.

ويذكر أن قاعدة “أفضلية الهدف خارج الديار” التي تم تطبيقها لـ56 عاما، لن يتم استخدامها بعد الآن في الأدوار الإقصائية.

وفي حال تعادل أي فريقين في مجموع المباراتين، سيتم الذهاب مباشرة إلى الأشواط الإضافية، بغض النظر عن عدد الأهداف المسجلة في الجولتين، وحال انتهاء الشوطين بالتعادل يلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وخاضت قرعة دور الـ16 أربعة فرق من إنجلترا، في مشاركة هي الأكبر من أي بلد آخر، فيما تأهل ريد بول سالزبورغ النمساوي لأول مرة في تاريخه.

وقسمت الفرق المتأهلة إلى قسمين:

القسم الأول الفرق المتصدرة للمجموعات: أياكس أمستردام، بايرن ميونخ، يوفنتوس، ليفربول، ليل، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وريال مدريد.

والقسم الثاني للفرق المتأهلة في الوصافة: أتلتيكو مدريد، بنفيكا، تشيلسي، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، سالزبورغ، سبورتنغ لشبونة وفياريال.

مواعيد مباريات دور الـ16:

وحدد “اليويفا” مواعيد مباريات جولة الذهاب، لتقام أيام 15 و16، 22 و23 فبراير المقبل.

فيما ستقام مواجهات الإياب أيام 8 و9، 15 و16 مارس 2022.

موعد قرعة ربع النهائي:

بعد حسم هوية المتأهلين لدور الـ8، سيجري “اليويفا” قرعة ثمن النهائي يوم الجمعة في الـ18 من مارس المقبل.

يذكر أن نهائي البطولة القارية العريقة سيقام في مدينة بطرسبورغ الروسية في الـ28 من مايو عام 2022.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خطأ فادح خلال سحب القرعة في وقت سابق اليوم.

وقال “اليويفا” في بيان رسمي: “بعد حدوث مشكلة فنية في البرنامج، الذي يرشد المسؤولين إلى الفرق المؤهلة لمواجهة بعضها البعض في دوري أبطال أوروبا، حدث خطأ جوهري في قرعة دور الـ16 من البطولة”.

وأضاف: “نتيجة لذلك تم إلغاء القرعة، وسيتم إعادة سحبها بالكامل في الساعة الثالثة بتوقيت وسط أوروبا”.

وشهدت القرعة خطأ تنظيميا، بوضع مانشستر يونايتد ضمن الاحتمالات الخاصة بمنافس فريق فياريال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما لا تسمح به اللوائح.

ولا تسمح لوائح الاتحاد الأوروبي، بأن يلتقي فريقان لعبا معا ضمن مجموعة واحدة بدوري الأبطال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما ينطبق على اليونايتد وفياريال.

وسحب الروسي أندريه أرشافين، مهاجم أرسنال السابق، الكرة الخاصة بمانشستر يونايتد، ليصبح الأخير في مواجهة الفريق الإسباني، ليضطر النجم الروسي لإعادة السحب مرة أخرى، ويخرج هذه المرة اسم مانشستر سيتي.

وكانت القرعة التي تم إلغائها قد أسفرت عن المواجهات التالية:

باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي – ريال مدريد الإسباني

فياريال الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

أتلتيكو مدريد الإسباني ضد بايرن ميونخ الألماني

سالزبورغ النمساوي ضد ليفربول الإنجليزي

إنتر الإيطالي ضد أياكس الهولندي

سبورتينغ لشبونة البرتغالي ضد يوفنتوس الإيطالي

تشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي.

المصدر: RT