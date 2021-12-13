السعودية – أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، عزمه على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات لتحقيق أهداف “رؤية السعودية 2030”.

وقال الملك سلمان، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسته لإقرار الميزانية السعودية: “نعلن عن ميزانية العام المالي القادم… بعد تجاوز المملكة الآثار الاقتصادية والمراحل الاستثنائية لجائحة كوفيد-19، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030، حيث نهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين والتنمية البشرية واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية”.

وأشار العاهل السعودي إلى أن الإنفاق في هذه الميزانية يبلغ 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال، بفائض يصل إلى 90 مليار ريال.

وتابع: “إننا عازمون بعون الله على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتحسين المستمر في جودة الحياة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين وتطوير البيئة التعليمية ودعم خطط الإسكان”.

وأردف: “تؤكد الميزانية حرصنا على حماية وتعزيز مكتسباتنا، ولقد وجهت الوزراء والمسؤولين، كل فيما يخصه، بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية ومتابعة الوضع الصحي في ظل استمرار الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الصحية والاقتصادية محليا ودوليا وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي، لرفع كفاءته وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة”.

المصدر: “واس”