اليوم.. تعرف على كل ما يتعلق بقرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

اليوم.. تعرف على كل ما يتعلق بقرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

سويسرا – تجري مراسم قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، ظهيرة اليوم الاثنين، في مدينة نيون السويسرية، وذلك عقب اكتمال عقد المتأهلين الأسبوع الماضي.

وتقام مراسم القرعة عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة وموسكو.

الفرق المتأهلة:

تخوض قرعة دور الـ16 أربعة فرق من إنجلترا، في مشاركة هي الأكبر من أي بلد آخر، فيما تأهل ريد بول سالزبورغ النمساوي لأول مرة في تاريخه.

وتنقسم الفرق المتأهلة إلى قسمين:

القسم الأول الفرق المتصدرة للمجموعات: أياكس أمستردام، بايرن ميونخ، يوفنتوس، ليفربول، ليل، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وريال مدريد.

والقسم الثاني للفرق المتأهلة في الوصافة: أتلتيكو مدريد، بنفيكا، تشيلسي، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، سالزبورغ، سبورتنغ لشبونة وفياريال.

ويغيب عن دور الـ16 لأول مرة منذ نحو 21 عاما، فريق برشلونة الكتالوني، بعد فشله في تخطي دور المجموعات، ليتحول إلى بطولة الدوري الأوروبي.

قواعد القرعة: سيتم وضع وعاءين، أحدهما يضم متصدري المجموعات (المصنفين)، والآخر ثمانية أندية صاحبة المركز الثاني (غير مصنفة)، وبناء على ذلك سيتواجه فريق مصنف مع آخر غير مصنف.

ولا يمكن أن يتواجها فريقان ينتميان لنفس البلد، ولا يمكن أيضا للفرق مواجهة الأندية التي قابلتها خلال دور المجموعات.

مواعيد مباريات دور الـ16:

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” مواعيد مباريات جولة الذهاب، لتقام أيام 15، 16، 22 و23 فبراير من العام المقبل.

فيما ستقام مواجهات الإياب أيام 8، 9، 15 و16 مارس 2022.

تعديل جديد:

قرر اليويفا إجراء تعديل سيتم تطبيقه في الأدوار الإقصائية للبطولة، حيث تم إلغاء قاعدة احتساب الهدف الاعتباري خارج الأرض في حال التعادل في نتيجتي المباراتين.

وفي حال تعادل أي فريقين في مجموع المباراتين، سيتم الذهاب مباشرة إلى الأشواط الإضافية، بغض النظر عن عدد الأهداف المسجلة في الجولتين، وحال انتهاء الشوطين بالتعادل يلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

موعد قرعة ربع النهائي:

بعد حسم هوية المتأهلين لدور الـ8، سيجري “يويفا” قرعة ثمن النهائي يوم الجمعة في 18 مارس 2022.

المصدر: RT