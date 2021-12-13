بوريل يعلن أن الاتحاد الأوروبي يبحث مع واشنطن ولندن فرض عقوبات ضد روسيا

بوريل يعلن أن الاتحاد الأوروبي يبحث مع واشنطن ولندن فرض عقوبات ضد روسيا

بروكسل – أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للسياسية الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن الاتحاد يبحث، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا، فرض عقوبات ضد روسيا.

وقال جوزيب بعد وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إنه حتى الآن لا توجد أي قرارات معينة بخصوص ذلك.

وأضاف: “على أي حال، سنرسل إشارة واضحة مفادها أن أي عدوان على أوكرانيا سيكون له تكلفة عالية على روسيا … ندرس مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ما يمكن أن تكون (العقوبات) ومتى وكيف، بطريقة منسقة”.

المصدر: رويترز